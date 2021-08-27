Назарбаев выразил соболезнования родным погибших из-за взрывов на складе боеприпасов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших при взрывах на складе военной части в Жамбылской области.

Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева. Слова соболезнования он высказал по итогам телефонного разговора с министром обороны страны Нурланом Ермекбаевым.

«Первый президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этого инцидента и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о снижении интенсивности пожара на складе боеприпасов в Казахстане.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли пять человек.