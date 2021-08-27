В Казахстане сообщили о снижении интенсивности пожара на складе боеприпасов
«Министр обороны с наблюдательного поста, оборудованного комплексом беспилотных летательных аппаратов, провёл оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, где вчера произошло возгорание и взрывы. Выявлено снижение интенсивности пожара», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Среди возможных причин возгорания и взрывов в Минобороны рассматривают нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическую реакцию, а также умышленный поджог и диверсию.
В ведомстве ранее сообщили о смерти трёх человек в результате пожара.