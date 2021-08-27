В Казахстане сообщили о снижении интенсивности пожара на складе боеприпасов

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В Минобороны Казахстана зафиксировали снижение интенсивности пожара на складе инженерных боеприпасов на юге страны.

«Министр обороны с наблюдательного поста, оборудованного комплексом беспилотных летательных аппаратов, провёл оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, где вчера произошло возгорание и взрывы. Выявлено снижение интенсивности пожара», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Среди возможных причин возгорания и взрывов в Минобороны рассматривают нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическую реакцию, а также умышленный поджог и диверсию.

В ведомстве ранее сообщили о смерти трёх человек в результате пожара.

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