В Казахстане сообщили о снижении интенсивности пожара на складе боеприпасов

В Минобороны Казахстана зафиксировали снижение интенсивности пожара на складе инженерных боеприпасов на юге страны.

«Министр обороны с наблюдательного поста, оборудованного комплексом беспилотных летательных аппаратов, провёл оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, где вчера произошло возгорание и взрывы. Выявлено снижение интенсивности пожара», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Среди возможных причин возгорания и взрывов в Минобороны рассматривают нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическую реакцию, а также умышленный поджог и диверсию.

В ведомстве ранее сообщили о смерти трёх человек в результате пожара.