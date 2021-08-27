В результате взрывов и пожара на складе в Казахстане погибли три человека

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Во время взрывов и пожара на складе инженерных боеприпасов на юге Казахстана погибли три человека.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны страны.

«Погибли двое военнослужащих по контракту: сержант Мешінбай Марат Сайлауұлы, 1981 г.р., ефрейтор Жанболатов Руслан Журсинбаевич, 1981 г.р., и служащий военизированной охраны гражданин Далибаев Оразбек Дайрабекович, 1969 г.р.», — говорится в заявлении ведомства.

По имеющейся информации, военнослужащие с первых минут пожара находились в составе пожарной команды воинской части и занимались ликвидацией возгорания. Они получили травмы, несовместимые с жизнью, находясь у мест взрывов.

Служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев погиб от разрыва боеприпасов при исполнении своих обязанностей.

«Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким погибших. Со стороны оборонного ведомства будут приняты все меры по оказанию помощи семьям погибших», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в больницах остаются 28 пострадавших после пожара.

Причину возгорания пока установить не удалось.

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