28 пострадавших госпитализированы после взрывов на юге Казахстана
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.
«На 08:00 (05:00 мск) в больницах находятся 28 пострадавших, шестеро из них в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.
В пунктах временного размещения находится 171 человек.
В Минобороны Казахастана ранее сообщили, что причину возгорания пока установить не удалось.
В четверг, 26 августа, в регион вылетел самолёт с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям и комиссией оборонного ведомства.