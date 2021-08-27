28 пострадавших госпитализированы после взрывов на юге Казахстана

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В больницах остаются 28 пострадавших после пожара на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана.
28 пострадавших госпитализированы после взрывов на юге Казахстана
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

«На 08:00 (05:00 мск) в больницах находятся 28 пострадавших, шестеро из них в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

В пунктах временного размещения находится 171 человек.

В Минобороны Казахастана ранее сообщили, что причину возгорания пока установить не удалось.

В четверг, 26 августа, в регион вылетел самолёт с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям и комиссией оборонного ведомства.

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