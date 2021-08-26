В Минобороны Казахстана рассказали о ситуации с пожаром на складе воинской части в Жамбылской области.

«Самолёт с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям и комиссией оборонного ведомства прибыл в Жамбылскую область. Должностные лица выехали к месту происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «динамика пожара характерна для возгорания инженерных боеприпасов».

В Минобороны заявили, что «продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила».

Ранее в Минобороны Казахстана проинформировали, что на складе воинской части в Жамбылской области произошло шесть взрывов.