В Минобороны Казахстана рассказали о ситуации с пожаром на складе воинской части

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В Минобороны Казахстана рассказали о ситуации с пожаром на складе воинской части в Жамбылской области.
В Минобороны Казахстана рассказали о ситуации с пожаром на складе воинской части
  • © Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

«Самолёт с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям и комиссией оборонного ведомства прибыл в Жамбылскую область. Должностные лица выехали к месту происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «динамика пожара характерна для возгорания инженерных боеприпасов».

В Минобороны заявили, что «продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила».

Ранее в Минобороны Казахстана проинформировали, что на складе воинской части в Жамбылской области произошло шесть взрывов.

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