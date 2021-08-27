В Казахстане назвали возможные причины пожара на складе боеприпасов

Короткая ссылка
Среди возможных причин пожара на складе инженерных боеприпасов на юге Казахстана рассматриваются нарушение правил безопасности, самовозгорание, диверсия и другие.

Об этом заявил глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев.

Причины инцидента выясняет оперативно-следственная группа.

«Мы не исключаем различные причины: это может быть нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются умышленный поджог и диверсия», — приводит Интерфакс слова министра.

В ведомстве ранее сообщили о смерти трёх человек в результате пожара.

В больницах остаются 28 пострадавших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить