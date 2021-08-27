В Казахстане назвали возможные причины пожара на складе боеприпасов
Об этом заявил глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев.
Причины инцидента выясняет оперативно-следственная группа.
«Мы не исключаем различные причины: это может быть нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются умышленный поджог и диверсия», — приводит Интерфакс слова министра.
В ведомстве ранее сообщили о смерти трёх человек в результате пожара.
В больницах остаются 28 пострадавших.