Число погибших при взрывах на складах в Казахстане увеличилось до 14
Число погибших при взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 14 человек. Об этом сообщили в МЧС страны.
- РИА Новости
«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек»», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что сапёры обнаружили «тело ещё одного человека, личность которого устанавливается».
Ранее сообщалось о 13 погибших.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: