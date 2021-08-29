Число погибших при взрывах на складах в Казахстане увеличилось до 14

Число погибших при взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 14 человек. Об этом сообщили в МЧС страны.

РИА Новости

«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек»», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что сапёры обнаружили «тело ещё одного человека, личность которого устанавливается». Ранее сообщалось о 13 погибших.