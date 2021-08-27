Глава Минобороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.
«Министр обороны готов подать в отставку, но решение будет принимать руководство страны», — отметили в министерстве.
Вместе с этим уточняется, что министр в настоящий момент сконцентрирован на ликвидации последствий взрывов. После стабилизации ситуации он готов написать прошение об отставке.
Ранее сообщалось о снижении интенсивности пожара на складе боеприпасов в Казахстане.
Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли пять человек.