Глава Минобороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после пожара и взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.

«Министр обороны готов подать в отставку, но решение будет принимать руководство страны», — отметили в министерстве.

Вместе с этим уточняется, что министр в настоящий момент сконцентрирован на ликвидации последствий взрывов. После стабилизации ситуации он готов написать прошение об отставке.

Ранее сообщалось о снижении интенсивности пожара на складе боеприпасов в Казахстане.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли пять человек.