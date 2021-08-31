Минобороны Казахстана проведёт проверку хранения боеприпасов

Министерство обороны Казахстана учредило комиссию, которая проверит условия хранения боеприпасов на всех объектах вооружённых сил страны.

«Решение (о проверке) было принято после событий в Жамбылской области, где министр обороны с первых часов на месте лично организовывал работы по ликвидации последствий пожара, анализировал состояние базы хранения и обстоятельства происшествия», — приводит ТАСС сообщение Минобороны Казахстана.

В министерстве отметили, что в качестве консультантов к работе комиссии поручено привлечь независимых и квалифицированных экспертов.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По последним данным, число жертв ЧП достигло 15.

31 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку главы Минобороны страны Нурлана Ермекбаева.