МИД Эстонии откажет в визе российскому дипломату

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МИД Эстонии не выдаст визу российскому дипломату в ответ на высылку эстонского дипломата из РФ. Об этом внешнеполитическое ведомство заявило в понедельник.
МИД Эстонии откажет в визе российскому дипломату
  • Reuters

«Сегодня, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации», — говорится в заявлении МИД республики.

7 июля стало известно, что Эстония вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, который пытался получить закрытую информацию о планах России в Арктике.

3 августа МИД России объявил сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата на основе принципа взаимности.

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