На Украине заявили, что страна нуждается в продлении транзита российского газа на 15 лет

Киеву нужен транзит российского газа после 2024 года, договор об этом желательно продлить, не дожидаясь истечения контракта, хотя бы на следующие 15 лет, заявил директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлён. Поэтому мы ведём переговоры с правительствами США и Германии... Мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», — сказал он в эфире «Украина 24».

По словам Макогона, только полная загруженность «Северного потока — 2» позволит «Газпрому» отказаться от украинской ГТС.

«Северный поток — 2» строился с единственной целью — лишить Украину транзита газа. Если «Газпром» будет использовать только 50%, этого будет недостаточно, чтобы отказаться от транзита через территорию Украины. Только 100% использования газопровода «Северный поток — 2» позволит им отказаться от нашего транзита», — заявил Макогон.

В июле глава ГТС Украины выразил мнение, что единственно приемлемым для Киева вариантом «компенсации» за запуск «Северного потока — 2» будет заключение нового контракта по транзиту российского газа на 15 лет в объёме 45—50 млрд куб. м в год.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но ей необходимо понимать объём закупок газа в Европе.

В МИД России также отмечали, что у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа.