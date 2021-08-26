На Украине заявили, что страна нуждается в продлении транзита российского газа на 15 лет
- Reuters
«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлён. Поэтому мы ведём переговоры с правительствами США и Германии... Мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», — сказал он в эфире «Украина 24».
По словам Макогона, только полная загруженность «Северного потока — 2» позволит «Газпрому» отказаться от украинской ГТС.
«Северный поток — 2» строился с единственной целью — лишить Украину транзита газа. Если «Газпром» будет использовать только 50%, этого будет недостаточно, чтобы отказаться от транзита через территорию Украины. Только 100% использования газопровода «Северный поток — 2» позволит им отказаться от нашего транзита», — заявил Макогон.
В июле глава ГТС Украины выразил мнение, что единственно приемлемым для Киева вариантом «компенсации» за запуск «Северного потока — 2» будет заключение нового контракта по транзиту российского газа на 15 лет в объёме 45—50 млрд куб. м в год.
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но ей необходимо понимать объём закупок газа в Европе.
В МИД России также отмечали, что у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа.