В Белоруссии ввели запрет на вывоз некоторых видов зерна

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Совет министров Белоруссии установил временный запрет на вывоз за пределы страны пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале и прочих злаков, а также семян рапса.
В Белоруссии ввели запрет на вывоз некоторых видов зерна
  • Pixabay

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление Совмина.

Отмечается, что постановление действует в течение шести месяцев.

Действие запрета не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней на полгода.

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