В Белоруссии ввели запрет на вывоз некоторых видов зерна
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление Совмина.
Отмечается, что постановление действует в течение шести месяцев.
Действие запрета не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней на полгода.