В России на полгода ввели запрет на вывоз ряда морских млекопитающих

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней на полгода.
В России на полгода ввели запрет на вывоз ряда морских млекопитающих
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

«Главная цель — защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений — в океанариумах и дельфинариях», — говорится в релизе.

В соответствии с документом Минэкономразвития также поручено внести на рассмотрение ЕАЭС предложение о принятии соответствующих мер на всей территории союза.

В рамках встречи глав правительств стран ЕАЭС в Киргизии межправительственные делегации ранее подписали 16 документов о сотрудничестве.

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