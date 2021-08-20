В России на полгода ввели запрет на вывоз ряда морских млекопитающих
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- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.
«Главная цель — защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений — в океанариумах и дельфинариях», — говорится в релизе.
В соответствии с документом Минэкономразвития также поручено внести на рассмотрение ЕАЭС предложение о принятии соответствующих мер на всей территории союза.
В рамках встречи глав правительств стран ЕАЭС в Киргизии межправительственные делегации ранее подписали 16 документов о сотрудничестве.