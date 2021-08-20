В России на полгода ввели запрет на вывоз ряда морских млекопитающих

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней на полгода.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

«Главная цель — защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений — в океанариумах и дельфинариях», — говорится в релизе.

В соответствии с документом Минэкономразвития также поручено внести на рассмотрение ЕАЭС предложение о принятии соответствующих мер на всей территории союза.

В рамках встречи глав правительств стран ЕАЭС в Киргизии межправительственные делегации ранее подписали 16 документов о сотрудничестве.