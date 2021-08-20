На встрече делегаций стран ЕАЭС подписали 16 документов о сотрудничестве
- РИА Новости
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Об этом сообщается на официальном сайте киргизского кабмина.
Участники встречи подписали поручение в рамках вопроса о сближении односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин и распоряжение, предусматривающее меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли членов ЕАЭС.
Делегаты также утвердили дорожную карту формирования общего рынка органической сельхозпродукции в рамках союза.
Кроме того, во время заседания главы правительств подписали распоряжение «О формировании рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации» в ЕАЭС и документ, предусматривающий образование высококвалифицированной рабочей группы по выработке предложений о сближении стран — членов союза в вопросах климата.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил о постепенном восстановлении экономики стран ЕАЭС на фоне пандемии за счёт сотрудничества.