На встрече делегаций стран ЕАЭС подписали 16 документов о сотрудничестве

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В рамках встречи глав правительств стран ЕАЭС в Киргизии межправительственные делегации подписали 16 документов о сотрудничестве.
На встрече делегаций стран ЕАЭС подписали 16 документов о сотрудничестве
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом сообщается на официальном сайте киргизского кабмина.

Участники встречи подписали поручение в рамках вопроса о сближении односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин и распоряжение, предусматривающее меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли членов ЕАЭС.

Делегаты также утвердили дорожную карту формирования общего рынка органической сельхозпродукции в рамках союза.

Кроме того, во время заседания главы правительств подписали распоряжение «О формировании рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации» в ЕАЭС и документ, предусматривающий образование высококвалифицированной рабочей группы по выработке предложений о сближении стран — членов союза в вопросах климата.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил о постепенном восстановлении экономики стран ЕАЭС на фоне пандемии за счёт сотрудничества.

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