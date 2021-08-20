Мишустин заявил о восстановлении экономики стран ЕАЭС на фоне пандемии

Экономика стран ЕАЭС постепенно восстанавливается на фоне пандемии коронавирусной инфекции за счёт совместных действий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В рамках выступления на заседании межправительственного совета стран ЕАЭС он отметил, что период пандемии продемонстрировал способность союза оперативно и гибко адаптироваться к разным вызовам.

«Благодаря совместным действиям экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается. Макроэкономические показатели в целом неплохие, по итогам первого полугодия выпуск сельхозпродукции увеличился на 0,6%, объёмы промышленного производства — на 4,4%, производство обрабатывающей промышленности — на 6,5%», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Президент Киргизии Садыр Жапаров ранее в рамках встречи с главами правительств стран ЕАЭС предложил рассмотреть возможность финансирования изготовления вакцин от коронавирусной инфекции в странах союза.