Глава украинской «Партии Шария» заявила о частичной блокировке её издания
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«Мобильный оператор Vodafone заблокировал наше издание», — написала она в своём Telegram-канале.
Также, по её словам, блокировке подвергся сайт партии.
Вместе с этим Шарий не уточняет, блокируют ли сайт какие-либо ещё провайдеры.
Ранее в издании «СТРАНА.ua» заявили о блокировке портала после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против него.
20 августа СНБО Украины ввёл санкции против блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги. Ограничения также коснулись главного редактора издания «СТРАНА.ua» Игоря Гужвы.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о санкциях.