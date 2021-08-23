Глава украинской «Партии Шария» заявила о частичной блокировке её издания

Блогер и глава украинской политсилы «Партия Шария» Ольга Шарий заявила о частичной блокировке издания sharij.net, соруководителем которого она является.

«Мобильный оператор Vodafone заблокировал наше издание», — написала она в своём Telegram-канале.

Также, по её словам, блокировке подвергся сайт партии.

Вместе с этим Шарий не уточняет, блокируют ли сайт какие-либо ещё провайдеры.

Ранее в издании «СТРАНА.ua» заявили о блокировке портала после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против него.

20 августа СНБО Украины ввёл санкции против блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги. Ограничения также коснулись главного редактора издания «СТРАНА.ua» Игоря Гужвы.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о санкциях.