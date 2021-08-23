В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского в рамках «Крымской платформы»

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Полина Полетаева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT назвал бесполезными заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные в рамках форума «Крымская платформа».

«Громкие слова, бесполезные декларации и аплодисменты самому себе — таковы итоги «Крымской платформы» Зеленского. Потому что если вникнуть в суть, то про все эти методы воздействия на Россию мы слышали ещё в 2014 году и уже тогда знали, что им это не поможет», — считает Бальбек.

По его мнению, участники саммита сами не верят своим словам.

«Они же приехали на форум, а не для решения вопроса. Зачем забивать себе голову заведомо никчёмными идеями. Ну а то, что утвердили предложенную Зеленским декларацию, — так это знак внимания гостей к радушному хозяину: вроде как и ничего делать не надо, и свою благосклонность показали», — заключил депутат.

Ранее Зеленский в ходе выступления на открытии саммита «Крымская платформа» заявил о готовящемся принятии декларации по Крыму.

Также он сообщил, что приглашает Россию присоединиться к «Крымской платформе» для «совместной выработки путей деоккупации Крыма».

В Кремле заявили, что считают саммит «Крымской платформы» «чрезвычайно недружественным» по отношению к России.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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