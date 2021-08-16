Узбекистан сообщил о нарушении границы десятками афганских самолётов и вертолётов

Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что 22 афганских самолёта и 24 вертолёта, на борту которых находились 585 военных, незаконно пересекли границу 14—15 августа. Кроме того, 158 афганских мирных жителей и военнослужащих незаконно перешли через реку на территорию Термезского района, сообщили в ведомстве.

Также 15 августа в небе над Узбекистаном столкнулись афганский Embraer-314 и МиГ-29, они разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты успели катапультироваться, заявили в ведомстве.

«Генеральным прокурором Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело по ст. 223 (2) (б) Уголовного кодекса. Генеральная прокуратура ведёт расследование», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Ранее Минобороны Узбекистана сообщило о крушении самолёта Военно-воздушных сил Афганистана в приграничной Сурхандарьинской области. Позднее стало известно, что разбившийся самолёт был сбит силами ПВО при попытке незаконного пересечения границы.

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну вскоре после того, как движение «Талибан»* объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.