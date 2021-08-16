Узбекистан сообщил о нарушении границы десятками афганских самолётов и вертолётов

Короткая ссылка
Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что 22 афганских самолёта и 24 вертолёта, на борту которых находились 585 военных, незаконно пересекли границу 14—15 августа. Кроме того, 158 афганских мирных жителей и военнослужащих незаконно перешли через реку на территорию Термезского района, сообщили в ведомстве.
Узбекистан сообщил о нарушении границы десятками афганских самолётов и вертолётов
  • РИА Новости

Также 15 августа в небе над Узбекистаном столкнулись афганский Embraer-314 и МиГ-29, они разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты успели катапультироваться, заявили в ведомстве.

«Генеральным прокурором Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело по ст. 223 (2) (б) Уголовного кодекса. Генеральная прокуратура ведёт расследование», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Ранее Минобороны Узбекистана сообщило о крушении самолёта Военно-воздушных сил Афганистана в приграничной Сурхандарьинской области. Позднее стало известно, что разбившийся самолёт был сбит силами ПВО при попытке незаконного пересечения границы.

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну вскоре после того, как движение «Талибан»* объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить