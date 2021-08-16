В Узбекистане потерпел крушение самолёт ВВС Афганистана

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Минобороны Узбекистана сообщило о крушении самолёта Военно-воздушных сил Афганистана в приграничной Сурхандарьинской области.
В Узбекистане потерпел крушение самолёт ВВС Афганистана
  • © Министерство обороны Узбекистана

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника информационной службы министерства Бахрома Зульфикарова.

«Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолёт афганских ВВС», — заявил Зульфикаров.

В оборонном ведомстве Узбекистана в настоящее время изучают подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что группа военнослужащих правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью для раненых.

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