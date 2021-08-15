Афганские военные обратились за помощью к Узбекистану

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Группа военнослужащих правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью для раненых.

Об этом сообщается в Telegram-канале МИД Узбекистана.

«14 августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД обратили внимание на то, что военные не оказывали сопротивления и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трёх раненых.

Вместе с этим на афганской части моста Термез — Хайратон зафиксировано скопление военнослужащих правительственных афганских войск.

«МИД Узбекистана проводит переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста», — добавили в министерстве.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее сообщал о ведении консультаций с международными партнёрами по поводу ситуации в республике.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заверили Гани в поддержке безопасности государства со стороны Соединённых Штатов.

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