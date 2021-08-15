Афганские военные обратились за помощью к Узбекистану
Об этом сообщается в Telegram-канале МИД Узбекистана.
«14 августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД обратили внимание на то, что военные не оказывали сопротивления и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трёх раненых.
Вместе с этим на афганской части моста Термез — Хайратон зафиксировано скопление военнослужащих правительственных афганских войск.
«МИД Узбекистана проводит переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста», — добавили в министерстве.
Президент Афганистана Ашраф Гани ранее сообщал о ведении консультаций с международными партнёрами по поводу ситуации в республике.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заверили Гани в поддержке безопасности государства со стороны Соединённых Штатов.