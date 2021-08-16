Разбившийся в Узбекистане борт ВВС Афганистана был сбит системой ПВО

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Разбившийся в Узбекистане самолёт ВВС Афганистана был сбит силами ПВО при попытке незаконного пересечения границы.
Разбившийся в Узбекистане борт ВВС Афганистана был сбит системой ПВО
  • Reuters

«Силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана 15 августа была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы страны военным самолётом Афганистана», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны Узбекистана.

Отмечается, что инцидент произошёл в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа.

Оба пилота находятся в больнице в Термезе в тяжёлом состоянии.

Ранее Минобороны Узбекистана сообщило о крушении самолёта Военно-воздушных сил Афганистана в приграничной Сурхандарьинской области.

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