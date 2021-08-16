Разбившийся в Узбекистане борт ВВС Афганистана был сбит системой ПВО
- Reuters
«Силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана 15 августа была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы страны военным самолётом Афганистана», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны Узбекистана.
Отмечается, что инцидент произошёл в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа.
Оба пилота находятся в больнице в Термезе в тяжёлом состоянии.
Ранее Минобороны Узбекистана сообщило о крушении самолёта Военно-воздушных сил Афганистана в приграничной Сурхандарьинской области.