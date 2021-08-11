Президент Литвы утвердил расширение полномочий военных по охране границы

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Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, расширяющие полномочия военных по охране границы страны.
Президент Литвы утвердил расширение полномочий военных по охране границы
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Поправки к законам, расширяющие возможности армии по содействию пограничникам в охране границы, позволят обеспечить безопасность границ страны без введения чрезвычайного положения, при котором ограничиваются права граждан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военные получили право проверять документы, проводить досмотр людей и транспортных средств, преследовать и задерживать лиц, которые отказываются подчиниться их требованиям.

Они также смогут применять спецсредства, которыми пользуется полиция при задержании подозреваемых.

Ранее министр обороны Литвы Арунас Анушаускас рассказал о военнослужащих на границе с Белоруссией.

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