Президент Литвы утвердил расширение полномочий военных по охране границы

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, расширяющие полномочия военных по охране границы страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Поправки к законам, расширяющие возможности армии по содействию пограничникам в охране границы, позволят обеспечить безопасность границ страны без введения чрезвычайного положения, при котором ограничиваются права граждан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военные получили право проверять документы, проводить досмотр людей и транспортных средств, преследовать и задерживать лиц, которые отказываются подчиниться их требованиям.

Они также смогут применять спецсредства, которыми пользуется полиция при задержании подозреваемых.

Ранее министр обороны Литвы Арунас Анушаускас рассказал о военнослужащих на границе с Белоруссией.