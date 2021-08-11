Президент Литвы утвердил расширение полномочий военных по охране границы
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Поправки к законам, расширяющие возможности армии по содействию пограничникам в охране границы, позволят обеспечить безопасность границ страны без введения чрезвычайного положения, при котором ограничиваются права граждан», — говорится в заявлении.
Отмечается, что военные получили право проверять документы, проводить досмотр людей и транспортных средств, преследовать и задерживать лиц, которые отказываются подчиниться их требованиям.
Они также смогут применять спецсредства, которыми пользуется полиция при задержании подозреваемых.
Ранее министр обороны Литвы Арунас Анушаускас рассказал о военнослужащих на границе с Белоруссией.