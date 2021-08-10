Власти Литвы одобрили пакет законов по постройке забора на границе с Белоруссией
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«Нам необходима твёрдая и надёжная граница. Обеспечить это благодаря в том числе постройке физического барьера надо как можно скорее», — сказала глава МВД Агне Билотайте, слова которой приводит ТАСС.
Поправки объявляют строительство заграждения государственным проектом особой значимости, это упросит многие процедуры и позволит ускорить его реализацию.
Ранее литовский президент Гитанас Науседа попросил у Евросоюза дополнительные человеческие и финансовые ресурсы для сдерживания миграции. К настоящему времени решено строить забор в кредит.
10 августа в Еврокомиссии заявили, что не станут финансировать строительство стены.
Служба охраны границы Литвы предлагает возвести сетчатую стену, высота которой составит 4 м, а длина — 508 км. Затраты на неё могут превысить €150 млн.