Власти Литвы одобрили пакет законов по постройке забора на границе с Белоруссией

Сейм Литвы одобрил поправки к некоторым законам для правового регулирования строительства заграждения на границе с Белоруссией, за поправки высказались 80 депутатов, два воздержались, два проголосовали против.

«Нам необходима твёрдая и надёжная граница. Обеспечить это благодаря в том числе постройке физического барьера надо как можно скорее», — сказала глава МВД Агне Билотайте, слова которой приводит ТАСС.

Поправки объявляют строительство заграждения государственным проектом особой значимости, это упросит многие процедуры и позволит ускорить его реализацию.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа попросил у Евросоюза дополнительные человеческие и финансовые ресурсы для сдерживания миграции. К настоящему времени решено строить забор в кредит.

10 августа в Еврокомиссии заявили, что не станут финансировать строительство стены.

Служба охраны границы Литвы предлагает возвести сетчатую стену, высота которой составит 4 м, а длина — 508 км. Затраты на неё могут превысить €150 млн.