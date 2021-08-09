Лукашенко назвал условие размещения российских войск в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российские войска могут быть размещены в Белоруссии только в случае опасности начала новой мировой войны.

«Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооружённые силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны», — приводит БЕЛТА его слова.

Ранее Лукашенко заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в стране не обсуждался.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие действия возможны только в случае официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны.