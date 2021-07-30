Лукашенко заявил, что необходимости размещения ВС России в Белоруссии нет

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в стране не обсуждался.
Лукашенко заявил, что необходимости размещения ВС России в Белоруссии нет
  • © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Белоруссии и России разместить здесь все вооружённые силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплочённые, компактные вооружённые силы», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что совместные с Белоруссией стратегические военные манёвры «Запад-2021», запланированные на осень, носят исключительно оборонительный характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить