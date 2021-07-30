Лукашенко заявил, что необходимости размещения ВС России в Белоруссии нет
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«Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Белоруссии и России разместить здесь все вооружённые силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплочённые, компактные вооружённые силы», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что совместные с Белоруссией стратегические военные манёвры «Запад-2021», запланированные на осень, носят исключительно оборонительный характер.