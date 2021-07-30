В Кремле оценили возможность размещения ВС России в Белоруссии
- РИА Новости
«Никаких обращений на этот счёт от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны», — ответил Песков на вопрос, допускают ли в Кремле возможность размещения российских вооружённых сил в Белоруссии.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в стране не обсуждался.
При этом он добавил, что «если нужно будет для безопасности Союзного государства» разместить в Белоруссии все вооружённые силы со всеми видами вооружений — они будут размещены незамедлительно.