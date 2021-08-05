Пограничники Белоруссии усиливают охрану границы

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Белорусские пограничники приступили к работам по усилению охраны государственной границы по поручению главы государства Александра Лукашенко, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
Пограничники Белоруссии усиливают охрану границы
  • РИА Новости
  • © Ints Kalnins

«В первую очередь осуществлено дополнительное усиление зелёной границы. Увеличено количество нарядов, осуществлён манёвр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые», — приводит слова Бычковского БЕЛТА.

Он отметил, что с учётом нынешней обстановки пограничники уточнили взаимодействие с подразделениями Минобороны и внутренних войск МВД республики для формирования резерва из подразделений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе поручил силовым структурам закрыть страну. По его словам, закрыт должен быть «каждый метр границы».

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