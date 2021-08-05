Лукашенко распорядился закрыть каждый метр границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым структурам закрыть границу страны.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — цитирует БЕЛТА заявление Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе.

По его словам, закрыт должен быть «каждый метр границы».

Он отметил, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно.

Ранее МИД Белоруссии назвал несостоятельными попытки Литвы обвинить Минск в спланированном миграционном кризисе, отметив готовность к совместному решению сложных вопросов в рамках пограничного взаимодействия.