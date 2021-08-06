Страны Балтии выразили готовность защищать границу ЕС от мигрантов из Белоруссии

Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении выразили готовность защищать внешнюю границу Евросоюза от нелегальной миграции из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

«Сегодня мы решили, что страны Балтии совместно возглавят разработку дополнительных санкций ЕС против белорусского режима. Но мы также должны продолжать выявлять торговцев людьми и их бизнес-модели», — сказала премьер Эстонии Кая Каллас.

По её словам, помимо тесного сотрудничества со странами-членами и структурами ЕС, а также с союзниками за его пределами, очень важно вести диалог со странами происхождения миграции.

Политик подчеркнула, что Эстония очень помогла Литве в миграционном кризисе и продолжит делать это.

Ранее по поручению белорусского президента Александра Лукашенко была усилена охрана государственной границы Республики Беларусь.

В МВД Литвы заявили, что за два года планируют закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией.

Как сообщалось, в ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.