Страны Балтии выразили готовность защищать границу ЕС от мигрантов из Белоруссии
- Reuters
«Сегодня мы решили, что страны Балтии совместно возглавят разработку дополнительных санкций ЕС против белорусского режима. Но мы также должны продолжать выявлять торговцев людьми и их бизнес-модели», — сказала премьер Эстонии Кая Каллас.
По её словам, помимо тесного сотрудничества со странами-членами и структурами ЕС, а также с союзниками за его пределами, очень важно вести диалог со странами происхождения миграции.
Политик подчеркнула, что Эстония очень помогла Литве в миграционном кризисе и продолжит делать это.
Ранее по поручению белорусского президента Александра Лукашенко была усилена охрана государственной границы Республики Беларусь.
В МВД Литвы заявили, что за два года планируют закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией.
Как сообщалось, в ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.