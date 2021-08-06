В Белоруссии усилили охрану государственной границы
- Reuters
Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
«С учётом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь», — рассказал Бычковский.
По его словам, на протяжении всего участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов.
Начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас заявил, что литовская сторона за два года планирует закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией.
Ранее сообщалось, что в ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.
Также министр обороны Литвы Арунас Анушаускас заявил, что литовские военнослужащие вместе с пограничниками уже патрулируют границу страны. При этом, по его словам, военных, направленных в помощь погранохране, на границе уже не меньше, чем пограничников.