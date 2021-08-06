В Белоруссии усилили охрану государственной границы

По поручению белорусского президента Александра Лукашенко усилена охрана государственной границы Республики Беларусь.

Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

«С учётом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь», — рассказал Бычковский.

По его словам, на протяжении всего участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов.

Начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас заявил, что литовская сторона за два года планирует закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что в ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.

Также министр обороны Литвы Арунас Анушаускас заявил, что литовские военнослужащие вместе с пограничниками уже патрулируют границу страны. При этом, по его словам, военных, направленных в помощь погранохране, на границе уже не меньше, чем пограничников.