Зеленский: Россия нарушает «всё международное право» выдачей паспортов жителям Донбасса
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«Что касается России, по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно: Россия нарушает, конечно же, абсолютно всё международное право и так далее», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Дом», не уточнив конкретные правонарушения.
Украинский президент выразил мнение, что выдача паспортов в Донбассе ничем не отличается «от той паспортизации, которая была в Крыму».
«Сначала паспорта ты раздаёшь, Российской Федерации, а потом входишь и говоришь: «Я защищаю своё население». Не только русскоязычное, и культуру свою и так далее. Они же и нашу культуру уже — это их культура и так далее, нарратив там один и тот же» — сказал глава государства.
Он также отметил, что украинцев с русскими паспортами «садят в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать».
«Всё это рабство какое-то», — добавил Зеленский.
Он подытожил, что «такие поступки, такие шаги обычно история смывает, как после дождя».
«Может быть, когда-то в каких-то книгах останется одна строчка: ну была паспортизация в истории Украины», — сказал украинский лидер.
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
В Москве пояснили, что предоставление гражданства — суверенная прерогатива суверенных государств, которая не ограничивается международным правом.
В данном случае предоставление российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады Донбасса, отметили в МИД России.
С 2016 по 2020 год российское гражданство получили около 1 млн украинцев, среди которых не только жители Донбасса, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.