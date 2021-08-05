Зеленский: Россия нарушает «всё международное право» выдачей паспортов жителям Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия нарушает «абсолютно всё международное право», выдавая паспорта жителям Донбасса.

«Что касается России, по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно: Россия нарушает, конечно же, абсолютно всё международное право и так далее», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Дом», не уточнив конкретные правонарушения.

Украинский президент выразил мнение, что выдача паспортов в Донбассе ничем не отличается «от той паспортизации, которая была в Крыму».

«Сначала паспорта ты раздаёшь, Российской Федерации, а потом входишь и говоришь: «Я защищаю своё население». Не только русскоязычное, и культуру свою и так далее. Они же и нашу культуру уже — это их культура и так далее, нарратив там один и тот же» — сказал глава государства.

Он также отметил, что украинцев с русскими паспортами «садят в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать».

«Всё это рабство какое-то», — добавил Зеленский.

Он подытожил, что «такие поступки, такие шаги обычно история смывает, как после дождя».

«Может быть, когда-то в каких-то книгах останется одна строчка: ну была паспортизация в истории Украины», — сказал украинский лидер.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

В Москве пояснили, что предоставление гражданства — суверенная прерогатива суверенных государств, которая не ограничивается международным правом.

В данном случае предоставление российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады Донбасса, отметили в МИД России.

С 2016 по 2020 год российское гражданство получили около 1 млн украинцев, среди которых не только жители Донбасса, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.