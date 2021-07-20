Почти 1 млн украинцев приняли гражданство России с 2016 по 2020 год

Гражданство Российской Федерации с 2016 по 2020 год получили около 1 млн украинцев, среди которых не только жители Донбасса. Об этом сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины», — сказал он в интервью французскому изданию Politique International.

Он напомнил, что решение об упрощённом порядке выдачи паспортов приняли как гуманитарную меру после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в гражданских правах.

«Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России», — подчеркнул Козак.

Как ранее заявили в МИД России, предоставление гражданства — суверенная прерогатива суверенных государств, которая не ограничивается международным правом. Гуманитарный жест со стороны Москвы в данном случае — следствие невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям, подчеркнули там.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.