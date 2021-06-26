Захарова объяснила предоставление российского гражданства жителям Донбасса

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Москву в нарушении логики Минских соглашений путём выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Захарова объяснила предоставление российского гражданства жителям Донбасса
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Соответствующее заявление российского дипломата было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что предоставление гражданства — суверенная прерогатива суверенных государств, которая не ограничивается международным правом. 

«Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах», — сказала она.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что гуманитарный жест со стороны Москвы в данном случае — следствие невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, гражданство России по состоянию на 12 июня 2021 года получили более 260 тыс. жителей республики.

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