Володин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией».
Володин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
  • © duma.gov.ru

«Если под «любовью» Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид», — написал Володин в Telegram.

По его словам, такие «циничные и жестокие методы» украинские власти, возможно, «перенимают у своих европейских коллег».

«Зеленскому стоило бы задуматься, как сделать лучше жизнь граждан Украины, чтобы они могли работать у себя на родине, а не на плантациях Польши и других стран Европы. Разве об этом они мечтали? Зеленский должен остановить войну в Донбассе против собственных граждан. Иначе точно не дождётся любви украинского народа», — заявил он.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос о Крымском полуострове, выразил уверенность в том, что крымские города «вернутся домой».

В апреле в российском МИД напомнили украинскому президенту об энергетической блокаде полуострова и о блокаде железнодорожного сообщения.

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет». Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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