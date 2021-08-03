На Украине переименовали праздник День защитника страны

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День защитника Украины переименован в День защитников и защитниц Украины, сообщает офис украинского президента.
На Украине переименовали праздник День защитника страны
  • Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия государственного праздника День защитника Украины на День защитников и защитниц Украины.

«Документ будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов», — сказано в сообщении.

В документе отмечается, что многие женщины наравне с мужчинами принимали участие в «защите суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины», который российский лидер Владимир Путин счёл дискриминационным.

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