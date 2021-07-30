Лукашенко заявил о попытках Запада оставить белорусов без зарплат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что главная цель санкций со стороны Запада заключается в том, чтобы оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий и качественного медицинского обслуживания.

Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА.

По словам Лукашенко, с таким размахом ограничительных мер страна ещё не сталкивалась. Он отметил, что на Западе как будто прощупывают болевые точки Белоруссии и бьют в первую очередь по экспортным сферам госэкономики, к которым относятся нефтехимия, машиностроение и калийная отрасль.

«Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно — пакетно... Но главная цель — оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов», — заявил президент Белоруссии.

Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее заявил, что против Белоруссии ведётся финансово-экономическая война. Он добавил, что любые вызовы всегда несут и новые возможности.

По мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Ивана Крупко, Минск в случае усиления санкций Евросоюза сможет безболезненно переориентировать поставки своих агропромышленных продуктов на рынки Китая и России.