Лукашенко заявил о попытках Запада оставить белорусов без зарплат
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Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА.
По словам Лукашенко, с таким размахом ограничительных мер страна ещё не сталкивалась. Он отметил, что на Западе как будто прощупывают болевые точки Белоруссии и бьют в первую очередь по экспортным сферам госэкономики, к которым относятся нефтехимия, машиностроение и калийная отрасль.
«Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно — пакетно... Но главная цель — оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов», — заявил президент Белоруссии.
Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее заявил, что против Белоруссии ведётся финансово-экономическая война. Он добавил, что любые вызовы всегда несут и новые возможности.
По мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Ивана Крупко, Минск в случае усиления санкций Евросоюза сможет безболезненно переориентировать поставки своих агропромышленных продуктов на рынки Китая и России.