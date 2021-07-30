В Армении заявили о попытке нарушения воздушной границы страны
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Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Асатряна, «противник попытался нарушить воздушную границу Армении», но данная попытка была пресечена.
Также представитель пресс-службы призвал дождаться официальных комментариев.
В ночь на 28 июля министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в агрессивных действиях. В результате перестрелки с применением миномётов погибли и пострадали несколько военнослужащих с обеих сторон.
К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня — посреднические усилия к этому приложило командование миротворческих сил России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе случившегося.
Азербайджан и Армения обсудили с представителем ЕС ситуацию на границе.