В Армении заявили о попытке нарушения воздушной границы страны

Представитель пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян сообщил о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Асатряна, «противник попытался нарушить воздушную границу Армении», но данная попытка была пресечена.

Также представитель пресс-службы призвал дождаться официальных комментариев.

В ночь на 28 июля министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в агрессивных действиях. В результате перестрелки с применением миномётов погибли и пострадали несколько военнослужащих с обеих сторон.

К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня — посреднические усилия к этому приложило командование миротворческих сил России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе случившегося.

Азербайджан и Армения обсудили с представителем ЕС ситуацию на границе.