Песков прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе, что накануне было обострение на границе Армении и Азербайджана. Он отметил, что представители России приложили немало усилий для восстановления режима прекращения огня.

«Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. И вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается», — цитирует его РИА Новости.

В ночь на 28 июля министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в агрессивных действиях. В результате перестрелки с применением миномётов погибли и пострадали несколько военнослужащих с обеих сторон.

К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня — посреднические усилия к этому приложило командование миротворческих сил России.

Подробнее — в материале RT.