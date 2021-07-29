Песков прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе, что накануне было обострение на границе Армении и Азербайджана. Он отметил, что представители России приложили немало усилий для восстановления режима прекращения огня.
Песков прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе
  • РИА Новости

«Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. И вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается», — цитирует его РИА Новости.

В ночь на 28 июля министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в агрессивных действиях. В результате перестрелки с применением миномётов погибли и пострадали несколько военнослужащих с обеих сторон.

К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня — посреднические усилия к этому приложило командование миротворческих сил России.

Подробнее — в материале RT.

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