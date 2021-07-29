Азербайджан и Армения обсудили с представителем ЕС ситуацию на границе
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«До сведения спецпредставителя ЕС было доведено, что Азербайджан не заинтересован в пограничной напряжённости и поддерживает дипломатическое решение этих вопросов», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Вместе с тем Министерство иностранных дел Армении заявляет, что также провело разговор с Клааром.
Исполняющий обязанности главы армянского МИД Армен Григорян обсудил с европейским дипломатом сложившуюся ситуацию. Стороны обоюдно подчеркнули необходимость «приложить все усилия для деэскалации ситуации».
В ночь на 28 июля министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в агрессивных действиях. В результате перестрелки с применением миномётов погибли и пострадали несколько военнослужащих с обеих сторон.
К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня — посреднические усилия к этому приложило командование миротворческих сил России.
В Кремле в курсе случившегося. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о серьёзной обеспокоенности в связи с обстановкой на границе.