Генсек ОДКБ обеспокоен ситуацией на армяно-азербайджанской границе
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- AFP
Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
«Серьёзную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряжённости в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договорённостей в трёхстороннем формате, закреплённых в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года», — отмечается в сообщении.
По его словам, применение силы неприемлемо.
«Приветствую усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе», — заявил Зась.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе, что накануне было обострение на границе Армении и Азербайджана. Он отметил, что представители России приложили немало усилий для восстановления режима прекращения огня.