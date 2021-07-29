Генсек ОДКБ обеспокоен ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о серьёзной обеспокоенности в связи с обстановкой на границе Армении и Азербайджана, где в ночь на 28 июля произошли боевые столкновения.
Генсек ОДКБ обеспокоен ситуацией на армяно-азербайджанской границе
  • © Karen MINASYAN
  • AFP

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Серьёзную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряжённости в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договорённостей в трёхстороннем формате, закреплённых в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года», — отмечается в сообщении.

По его словам, применение силы неприемлемо.

«Приветствую усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе», — заявил Зась.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе, что накануне было обострение на границе Армении и Азербайджана. Он отметил, что представители России приложили немало усилий для восстановления режима прекращения огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить