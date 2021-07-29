Генсек ОДКБ обеспокоен ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о серьёзной обеспокоенности в связи с обстановкой на границе Армении и Азербайджана, где в ночь на 28 июля произошли боевые столкновения.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Серьёзную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряжённости в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договорённостей в трёхстороннем формате, закреплённых в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года», — отмечается в сообщении.

По его словам, применение силы неприемлемо.

«Приветствую усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе», — заявил Зась.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе, что накануне было обострение на границе Армении и Азербайджана. Он отметил, что представители России приложили немало усилий для восстановления режима прекращения огня.