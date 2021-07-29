Нелегальных мигрантов в Литве начали размещать на полигоне Руднинкай
- Reuters
Об этом сообщает LRT со ссылкой на представителя госпогранслужбы Гедрюса Мишутиса.
Он отметил, что на территории лагеря планируется разместить порядка 350 человек.
По состоянию на 18:00 в палаточный городок прибыли уже три автобуса. На территории полигона Руднинкай планируется размещать в основном одиноких людей, а семьи с женщинами и детьми поселят в более комфортных условиях.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте ранее обратилась к коллеге из Словении Алешу Хойсу с просьбой о созыве внеочередного Совета министров внутренних дел Европейского союза из-за кризиса, спровоцированного наплывом мигрантов.
По состоянию на 28 июля в Литве за сутки поймали рекордное количество нелегалов из Белоруссии в количестве 171 человека. Власти страны обвиняют в кризисе Минск.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обвинения со стороны Вильнюса, заявил о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.