Нелегальных мигрантов в Литве начали размещать на полигоне Руднинкай

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Нелегальных мигрантов, проникших на территорию Литвы, отвезли в палаточный городок на полигоне Руднинкай.
Нелегальных мигрантов в Литве начали размещать на полигоне Руднинкай
  • Reuters

Об этом сообщает LRT со ссылкой на представителя госпогранслужбы Гедрюса Мишутиса.

Он отметил, что на территории лагеря планируется разместить порядка 350 человек.

По состоянию на 18:00 в палаточный городок прибыли уже три автобуса. На территории полигона Руднинкай планируется размещать в основном одиноких людей, а семьи с женщинами и детьми поселят в более комфортных условиях.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте ранее обратилась к коллеге из Словении Алешу Хойсу с просьбой о созыве внеочередного Совета министров внутренних дел Европейского союза из-за кризиса, спровоцированного наплывом мигрантов.

По состоянию на 28 июля в Литве за сутки поймали рекордное количество нелегалов из Белоруссии в количестве 171 человека. Власти страны обвиняют в кризисе Минск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обвинения со стороны Вильнюса, заявил о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.

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