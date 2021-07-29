Нелегальных мигрантов в Литве начали размещать на полигоне Руднинкай

Нелегальных мигрантов, проникших на территорию Литвы, отвезли в палаточный городок на полигоне Руднинкай.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на представителя госпогранслужбы Гедрюса Мишутиса.

Он отметил, что на территории лагеря планируется разместить порядка 350 человек.

По состоянию на 18:00 в палаточный городок прибыли уже три автобуса. На территории полигона Руднинкай планируется размещать в основном одиноких людей, а семьи с женщинами и детьми поселят в более комфортных условиях.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте ранее обратилась к коллеге из Словении Алешу Хойсу с просьбой о созыве внеочередного Совета министров внутренних дел Европейского союза из-за кризиса, спровоцированного наплывом мигрантов.

По состоянию на 28 июля в Литве за сутки поймали рекордное количество нелегалов из Белоруссии в количестве 171 человека. Власти страны обвиняют в кризисе Минск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обвинения со стороны Вильнюса, заявил о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.