Секретарь рассказала о состоянии первого президента Украины Кравчука

Состояние первого президента Украины и главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука после операции не улучшилось, он находится в реанимации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.

Reuters

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«Очень медленная динамика улучшения», — приводит Hromadske её слова. Ранее украинский «24 канал» сообщал, что Кравчук с конца июня находится в реанимации после операции на сердце. 29 июня 87-летнему Кравчуку сделали операцию на сердце.