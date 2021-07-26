Секретарь рассказала о состоянии первого президента Украины Кравчука

Короткая ссылка
Состояние первого президента Украины и главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука после операции не улучшилось, он находится в реанимации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.
Секретарь рассказала о состоянии первого президента Украины Кравчука
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

 «Очень медленная динамика улучшения», — приводит Hromadske её слова.

Ранее украинский «24 канал» сообщал, что Кравчук с конца июня находится в реанимации после операции на сердце.

29 июня 87-летнему Кравчуку сделали операцию на сердце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить