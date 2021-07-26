Секретарь рассказала о состоянии первого президента Украины Кравчука
Состояние первого президента Украины и главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука после операции не улучшилось, он находится в реанимации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.
- Reuters
- © Gleb Garanich
«Очень медленная динамика улучшения», — приводит Hromadske её слова.
Ранее украинский «24 канал» сообщал, что Кравчук с конца июня находится в реанимации после операции на сердце.
29 июня 87-летнему Кравчуку сделали операцию на сердце.
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