В Раду внесли проект о лишении гражданства Украины из-за российского паспорта

В Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Отмечается, что инициаторами законопроекта являются депутаты Николай Княжицкий (фракция «Европейская солидарность»), Наталья Пипа («Голос») и Оксана Савчук (внефракционный депутат).

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что гражданство Российской Федерации с 2016 по 2020 год получили около 1 млн украинцев, среди которых не только жители Донбасса.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российского гражданства жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.