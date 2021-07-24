В Раду внесли проект о лишении гражданства Украины из-за российского паспорта

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В Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
В Раду внесли проект о лишении гражданства Украины из-за российского паспорта
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Отмечается, что инициаторами законопроекта являются депутаты Николай Княжицкий (фракция «Европейская солидарность»), Наталья Пипа («Голос») и Оксана Савчук (внефракционный депутат).

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что гражданство Российской Федерации с 2016 по 2020 год получили около 1 млн украинцев, среди которых не только жители Донбасса. 

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российского гражданства жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

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