В Раду внесли проект о лишении гражданства Украины из-за российского паспорта
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Отмечается, что инициаторами законопроекта являются депутаты Николай Княжицкий (фракция «Европейская солидарность»), Наталья Пипа («Голос») и Оксана Савчук (внефракционный депутат).
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что гражданство Российской Федерации с 2016 по 2020 год получили около 1 млн украинцев, среди которых не только жители Донбасса.
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российского гражданства жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.