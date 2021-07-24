В Общественной палате России высказались о позиции «Нафтогаза» по транзиту газа

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление главы правления компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что предложения «Газпрома» по транзиту газа являются для Киева неприемлемыми.

Как считает Данюк, позиция «Нафтогаза» «обусловлена политическими соображениями».

Он также отметил, что нынешний контракт, согласно которому Россия будет прокачивать газ по территории Украины до 2024 года, может быть перезаключён, но, как подчеркнул специалист, условия должны «соответствовать рыночной конъюнктуре».

«По факту решение США и Германии в отношении «Северного потока — 2» выставляет Украину в неблагоприятном свете... Самая большая отдушина — это снова критиковать позицию России, которая, кстати, является крайне конструктивной», — пояснил эксперт.

Он выразил мнение, что сотрудничество в газовой сфере будет, но для этого Украина должна поменять свою позицию, которая «должна стать максимально конструктивной».

Ранее Витренко заявил, что предложения «Газпрома» по транзиту газа являются для Киева неприемлемыми.

По мнению Витренко, российская сторона якобы настаивала, чтобы Украина покупала «много российского газа» по завышенной цене.

Он также уточнил, что в настоящий момент Киев тратит на весь импорт газа меньше средств, чем получает от транзита топлива. По его словам, украинская сторона остаётся в плюсе, получая деньги в государственный бюджет.

Вместе с этим в «Газпроме» отметили, что компания не предлагала Украине покупать российский газ, а заявление её главы Алексея Миллера было адресовано партнёрам России из стран ЕС.