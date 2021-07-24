В «Нафтогазе» прокомментировали предложения «Газпрома» по транзиту газа
- РИА Новости
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, при каком условии компания готова увеличить объёмы транзита газа через Украину.
«Во-первых, это можно совместить с заявлениями Путина, что раздавались до этого, которые заключались в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией. Но эти договорённости, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению Витренко, российская сторона якобы настаивала, чтобы Украина покупала «много российского газа» по завышенной цене.
«И результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит. Вот такое продолжение транзита, когда Украина ещё должна доплачивать России, нам не нужно», — добавил он.
Витренко уточнил, что в настоящий момент Киев тратит на весь импорт газа меньше средств, чем получает от транзита топлива. По его словам, украинская сторона остаётся «в плюсе», получая деньги в государственный бюджет.
22 июля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса на топливо.