В «Нафтогазе» прокомментировали предложения «Газпрома» по транзиту газа

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Глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что предложения «Газпрома» по транзиту газа являются для Киева неприемлемыми.
В «Нафтогазе» прокомментировали предложения «Газпрома» по транзиту газа
  • РИА Новости

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, при каком условии компания готова увеличить объёмы транзита газа через Украину.

«Во-первых, это можно совместить с заявлениями Путина, что раздавались до этого, которые заключались в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией. Но эти договорённости, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Витренко, российская сторона якобы настаивала, чтобы Украина покупала «много российского газа» по завышенной цене.

«И результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит. Вот такое продолжение транзита, когда Украина ещё должна доплачивать России, нам не нужно», — добавил он.

Витренко уточнил, что в настоящий момент Киев тратит на весь импорт газа меньше средств, чем получает от транзита топлива. По его словам, украинская сторона остаётся «в плюсе», получая деньги в государственный бюджет.

22 июля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса на топливо.

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