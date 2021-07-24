В «Нафтогазе» прокомментировали предложения «Газпрома» по транзиту газа

Глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что предложения «Газпрома» по транзиту газа являются для Киева неприемлемыми.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, при каком условии компания готова увеличить объёмы транзита газа через Украину.

«Во-первых, это можно совместить с заявлениями Путина, что раздавались до этого, которые заключались в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией. Но эти договорённости, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Витренко, российская сторона якобы настаивала, чтобы Украина покупала «много российского газа» по завышенной цене.

«И результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит. Вот такое продолжение транзита, когда Украина ещё должна доплачивать России, нам не нужно», — добавил он.

Витренко уточнил, что в настоящий момент Киев тратит на весь импорт газа меньше средств, чем получает от транзита топлива. По его словам, украинская сторона остаётся «в плюсе», получая деньги в государственный бюджет.

22 июля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса на топливо.