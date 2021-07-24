В «Газпроме» прокомментировали заявление главы «Нафтогаза» о транзите газа
- Reuters
Ранее глава «Газпрома» Алексей Милле рассказал, при каком условии компания готова увеличить объёмы транзита газа через Украину.
Витренко назвал предложения «Газпрома» неприемлемыми для Киева.
«Ознакомились с заявлением председателя правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера адресован нашим партнёрам из стран ЕС, в первую очередь немецким», — приводит РИА Новости сообщение управления информации «Газпрома».
Российская компания подчеркнула, что в заявлении Миллера «речь идёт об объёмах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объёмами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам».
Кроме того, «Газпром» заботит вопрос «декарбонизации экономики Европейского союза».
23 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал коммерческой тему увеличения объёма транзита газа через Украину.