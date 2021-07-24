В «Газпроме» прокомментировали заявление главы «Нафтогаза» о транзите газа

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы правления компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о транзите газа через украинскую территорию после 2024 года.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Милле рассказал, при каком условии компания готова увеличить объёмы транзита газа через Украину.

Витренко назвал предложения «Газпрома» неприемлемыми для Киева.

«Ознакомились с заявлением председателя правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера адресован нашим партнёрам из стран ЕС, в первую очередь немецким», — приводит РИА Новости сообщение управления информации «Газпрома».

Российская компания подчеркнула, что в заявлении Миллера «речь идёт об объёмах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объёмами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам».

Кроме того, «Газпром» заботит вопрос «декарбонизации экономики Европейского союза».

23 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал коммерческой тему увеличения объёма транзита газа через Украину.