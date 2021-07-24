В Госдуме прокомментировали позицию «Нафтогаза» по транзиту газа

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы правления компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что предложения «Газпрома» по транзиту газа являются для Киева неприемлемыми.

Депутат обратил внимание на тот факт, что Украина закупает российский газ, но дороже и через посредников, что, как иронично отметил парламентарий, «более выгодно и отвечает политическому духу официального Киева».

Как подчеркнул Бальбек, «невозможно по-деловому общаться с людьми, которые запрограммированы на отрицание любого предложения российской стороны».

«Они в этих вопросах даже калькулятор в руки не берут, чтобы подсчитать приходы и расходы, а только брошюрки с политическими инструкциями открывают и потом громкие заявления делают», — отметил депутат.

Ранее Витренко заявил, что предложения «Газпрома» по транзиту газа являются для Киева неприемлемыми.

По мнению Витренко, российская сторона якобы настаивала, чтобы Украина покупала «много российского газа» по завышенной цене.

Он также уточнил, что в настоящий момент Киев тратит на весь импорт газа меньше средств, чем получает от транзита топлива. По его словам, украинская сторона остаётся «в плюсе», получая деньги в государственный бюджет.

22 июля в «Газпроме» заявили о готовности увеличить транзит через Украину при новых закупках Европы.