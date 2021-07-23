В Совфеде назвали Германию надёжным партнёром проекта «Северный поток — 2»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT назвал политическим заявление «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о надеждах украинской стороны на то, что Еврокомиссия остановит сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

«Если на Германию уже до сих пор не смогли оказать давление столь мощные силы, как США и некоторые партнёры Германии по Европейскому союзу, то, надеюсь, исхожу из того, что эта ситуация сохранится и впредь», — сказал он.

По словам сенатора, Германия в данном вопросе ведёт себя очень корректно.

«В общем-то, проявляет себя в качестве надёжного партнёра, ориентируясь на собственные национальные интересы. Это единственный верный подход. Точно так же ведёт себя в этом проекте Россия. Если и когда Украина начнёт себя вести так, как ведут себя Германия и Россия — то есть экономически, а не политически и выступать в качестве надёжного партнёра, — то не будет пределов для нашего сотрудничества», — подчеркнул Косачёв.

Он также добавил, что для надёжного партнёрства Украина должна быть конкурентоспособной в качестве транзитной страны, в частности она должна иметь соответствующее техническое состояние трубопроводной системы и конкурентные условия по транзитной прокачке газа.

«Вот сегодняшнее заявление — чисто политическое, а не экономическое, и оно идёт вразрез с принципами рыночной экономики, с теми форматами сотрудничества, которые успешно отрабатывают Россия и Германия. Здесь Украине предстоит только научиться вести себя в качестве надёжного, предсказуемого, конкурентоспособного партнёра», — заключил сенатор.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона надеется, что Еврокомиссия остановит сертификацию газопровода «Северный поток — 2».