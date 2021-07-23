На Украине надеются на приостановку сертификации «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
«Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона надеется, что Еврокомиссия остановит сертификацию газопровода «Северный поток — 2».
На Украине надеются на приостановку сертификации «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

«Мы ждём ещё реакции Европейской комиссии по этому вопросу. И завершение строительства «Северного потока — 2» ещё требует сертификации для ввода в эксплуатацию. Эту процедуру проводит немецкий регулятор, но за ним будет педантично наблюдать Европейская комиссия», — заявил Макогон в интервью изданию Forbes.

Он не исключил, что Еврокомиссия будет обжаловать сертификацию, если она не будет соответствовать нормам Третьего энергопакета.

«Да, ситуация сложная, но я бы не стал говорить, что всё уже проиграно», — подытожил Макогон.

23 июля представитель ЕК Набила Массрали сообщила, что Еврокомиссия получила запрос Украины о проведении срочных консультаций по инфраструктуре и энергобезопасности из-за реализации «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить