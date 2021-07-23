ЕК получила запрос Украины о консультациях по «Северному потоку — 2»

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Еврокомиссия получила запрос Украины о проведении срочных консультаций по инфраструктуре и энергобезопасности из-за реализации «Северного потока — 2». В Евросоюзе уже приступили к рассмотрению запроса, сообщила представитель ЕК Набила Массрали.
ЕК получила запрос Украины о консультациях по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Мы подтверждаем получение запроса... и мы обдумываем его», — сказала она на брифинге, её цитирует РИА Новости.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о претензии Киева к договорённости США и Германии о «Северном потоке — 2», объявленной накануне.

По его словам, немецко-американское заявление «не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска «Северного потока — 2».

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал требования Украины к Западу из-за «Северного потока — 2».

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