ЕК получила запрос Украины о консультациях по «Северному потоку — 2»
- Reuters
«Мы подтверждаем получение запроса... и мы обдумываем его», — сказала она на брифинге, её цитирует РИА Новости.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о претензии Киева к договорённости США и Германии о «Северном потоке — 2», объявленной накануне.
По его словам, немецко-американское заявление «не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска «Северного потока — 2».
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал требования Украины к Западу из-за «Северного потока — 2».